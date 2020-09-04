У Козівському районі 15 осіб місцевого самоврядування притягнуто до відповідальності за неподання декларацій.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури області.

Упродовж серпня 2020 року Козівським відділом Теребовлянської місцевої прокуратури забезпечено участь у розгляді протоколів, складених працівниками Управління стратегічних розслідувань в області ДСР НП України, за результатами розгляду яких 15 осіб притягнуто до адміністративної відповідальності за вчинення правопорушень, пов’язаних з корупцією.

Встановлено, що 14 депутатів місцевих рад та сільський голова однієї із сільрад, несвоєчасно, без поважних причин, подали щорічні декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

За принципової позиції прокурорів вказаних осіб судом визнано винними за ч. 1 ст. 172-6 КУпАП та накладено на них адміністративні стягнення у вигляді штрафу в розмірі 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян кожному.