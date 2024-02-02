В одному з парків Тернополя почнуть зрізати дерева

З 3 лютого з метою запобігання та виникнення аварійної ситуації працівники спеціалізованої організації у Тернополі розпочнуть роботи із видалення аварійних та сухостійних дерев.

Зокрема, на вул. Львівській (права сторона від в’їзного знаку у місто до повороту на вул. Петра Батьківського), в межах регіонального ландшафтного парку «Загребелля».

Про це повідомляють у міській раді.

Роботи проводяться відповідно до наявних дозвільних документів, зокрема, акту обстеження зелених насаджень та ордера.

Додамо, що видалення аварійних та сухостійних дерев на території об’єкта природно-заповідного фонду на вищезазначеній ділянці погоджено листом управління екології та природних ресурсів Тернопільської обласної державної адміністрації.