В одному з міст України будуть забирати на потреби армії автомобілі, водії яких їздять напідпитку

Мер Миколаєва Віталій Кім заявив, що з четверга, 3 березня, у місті будуть забирати на потреби української армії автомобілі, за які водії сідають п’яними.

Звернення мера опублікували на каналі у Telegram “Вартові Еспресо”, передає Апостроф.

Як зазначив Кім, для українських військових потрібний транспорт, тому що запаси вже закінчуються. Тому він ухвалив рішення, що із 3 березня забиратимуть авто тих, хто їздить п’яним за кермом.

“У нас же діє зараз сухий закон – пити не можна. Сьогодні бачив – виявляється деяким можна. Так от, із завтрашнього ранку патрульним я даю дозвіл: якщо п’яним за кермом – машина забирається на потреби армії, безповоротно. Тому не треба пити за кермом – буде дорого“, – повідомив мер.