В одному з міст Тернопільщини про повітряну тривогу будуть сповіщати по-новому

15 січня у Чорткові зміняться умови функціонування системи оповіщення про повітряну тривогу.

Із перших днів війни та до цих пір система оповіщення працювала у ручному режимі, вмикали та вимикали сирени працівники міської ради. Із середини січня сирени працюватимуть в автоматичному режимі. Про це повідомляють у мерії Чорткова.

Отож, відповідно до постанови КМУ №733 «Про затвердження Положення про організацію оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій та зв’язку у сфері цивільного захисту», із 15 січня у Чортківській громаді:

про оголошення повітряної тривоги сповіщатимуть уривчастим звучанням електросирен тривалістю 3 (три) хвилини;

про відбій повітряної тривоги сповіщатимуть неперервним звучанням електросирен тривалістю 1 (одна) хвилина;

також водночас про оголошення та відбій повітряної тривоги сповіщатимуть гучномовці.