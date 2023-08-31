Учасники проєкту “Громадська майстерня” запропонували створити перший сквер на “Новому світі” перед Тернопільською обласною бібліотекою для молоді.

Автори ідеї зазначають, що бібліотека розташована на важливому перехресті навпроти супермаркету й зупинки громадського транспорту – у центрі притягання в межах мікрорайону. Це приваблює сюди мешканців різного віку, які не мають жодного іншого внутрішньорайонного громадського простору для відпочинку та розвитку. Водночас зараз на локації немає навіть жодної лавки, через що діти, підлітки, батьки з візочками й літні люди не затримуються тут надовго – потенціал простору зовсім не використовується.

Однак простір можна було б значно трансформувати, перетворивши його у перший сквер на «Новому світі», який стане улюбленим місцем відпочинку для мешканців мікрорайону.

Якщо ви готові долучитися до реалізації такої ініціативи, тоді заповніть цю коротку форму – https://cutt.ly/dwkdWmDU.

Зазначимо, що проєкт «Громадська майстерня» реалізовується в рамках ініціативи «Місцеве агентство розвитку середовищ (МАРС). який дозволить тернополянам пройти комплексне інтегроване навчання та отримати навики перетворення своїх ідей в проєкти. Ініціатива МАРС – це майданчик активних мешканців з різних галузей, які об’єдналися задля сприяння появи та розвитку у Тернопільській громаді нових середовищ.