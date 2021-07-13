В одному з лісгоспів Тернопільщини виявили масштабні розтрати

СБУ викрила масштабні розтрати в одному з державних лісових господарств у Тернопільській області.

Посадовці незаконно використовували бюджетні гроші, а саме – за державні кошти перевозили лісосировину для комерційних структур. Оборудка завдала державі збитків у розмірі понад 700 тис. грн.

За матеріалами СБУ директору лісгоспу повідомлено про підозру. Наразі його звільнено з посади.

За даними слідства, протягом 2017-2019 років лісове господарство постачало деревину одному з підприємств у Закарпатській області. Відповідно до укладеного договору оплату за транспортування лісосировини мали здійснювати замовники продукції.

Проте, діючи в інтересах комерсантів, посадовці оплачували перевезення вантажів за державні гроші. Для цього учасники схеми вносили недостовірні відомості до звітної документації.

У межах кримінального провадження за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України триває досудове розслідування для притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до протиправної діяльності.

Заходи із викриття правопорушення проводили співробітники СБУ в Тернопільській області спільно із слідчими Територіального управління ДБР за процесуального керівництва Тернопільської обласної прокуратури.