В одному з дитсадків Тернополя – спалах кишкової інфекції

В одному з дитсадків Тернополя зареєстровано спалах кишкової інфекції серед дітей молодшої групи.

Про це повідомляють у Держпродспоживслужбі.

Про перші два випадки захворювань серед дітей стало відомо 5 серпня. У той же день спеціалісти Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області та ДУ «Тернопільський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України» розпочали розслідування з метою встановлення причин виникнення інфекційних захворювань. Очікуємо результатів лабораторних досліджень.

За рекомендацією Держпродспоживслужби з 9 серпня молодша група даного закладу закрита.

До слова, садочок відкрився 2 серпня після традиційного ремонту у літній період.