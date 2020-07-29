Спалах коронавірусу виявили у селі Лазарівка Монастириського району. Там COVID-19 підтвердили у майже трьох десятків людей. А загалом у районі діагностовано 250 випадків зараження коронавірусом.

Як розповів епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев, у Монастириському районі раніше простежувалася більш стабільна епідемічна ситуація. Нині негативна тенденція повернулася. Зокрема, в лікарів викликає занепокоєння поширення коронавірусу у селі Лазарівка. Адже там COVID-19 уже підтвердили в 29-ти людей. Серед інфікованих — медичні працівники. Люди подейкують, що коронавірус завезли до села заробітчани, адже чимало місцевих жителів працює за кордоном. Наразі епідеміологи проводять розслідування, щоб визначити джерела поширення інфекції.

На стаціонарному лікуванні у Монастириській центральній районній лікарні перебуває двадцять людей з підтвердженим діагнозом коронавірусу. Двоє осіб — у тяжкому стані. Вісімнадцять хворих — під наглядом сімейних лікарів. Якщо негативна тенденція з COVID-19 продовжуватиметься, то в районі розглядатимуть питання про посилення карантинних обмежень.

Софія Романська

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