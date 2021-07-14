8 нелегальних робітників виявили у швейному цеху, який працює в одному з мікрорайонів Тернополя. Місцевий підприємець тривалий період використовував незадекларовану працю. Загалом в області у липні зафіксували 40 випадків нелегальної зайнятості.

Підприємець для пошиття форменого одягу на замовлення використовував працю 15 швачок, з яких – 8 у нього працювали на умовах так званого «стажування» без оформлення трудових відносин. Також неоформленими були й робітники на інших підприємствах.

«Інспектори праці провели чергове інспекційне відвідування у суб’єкта господарювання, який використовував незадекларовану працю у швейному цеху в одному зі спальних районів міста Тернополя. Роботодавець, проігнорувавши поради під час інформаційно-роз’яснювальної роботи, продовжував використовувати нелегальну працю, мотивуючи тим, що перш, ніж оформити з ними трудові відносини, йому потрібно визначитися чи достатній у них рівень професійних вмінь та навиків за посадою швачки. Загалом під час інспекційної кампанії виявлено 40 нелегальних працівників», – повідомила речниця управління Держпраці області Галина Климчук.

Додамо, інспекційна кампанія стартувала на Тернопільщині з липня. За використання нелегальної праці роботодавців притягують до відповідальності. Фактичний допуск працівника до роботи без належного оформлення з ним трудових відносин тягне за собою адміністративну, фінансову та кримінальну відповідальність.