В одній з тернопільських шкіл відремонтують спортивний майданчик за 5 мільйонів гривень

У Тернопільської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №3 з поглибленим вивченням іноземних мов цього року планують облаштувати сучасний спортивний майданчик.

Про це нещодавно повідомили у Тернопільській облдержадміністрації.

Проект із реконструкції спортивного майданчика за кошти Державного фонду регіонального розвитку при співфінансуванні з місцевого бюджету планували реалізувати ще у 2019 році.

«У сучасному світі, коли прослідковується брак рухової активності через спосіб життя молодих людей, їх захопленням гаджетами, віртуальним спілкуванням та онлайн іграми, виникає гостра потреба у створенні умов для фізичного розвитку підростаючого покоління, для пропаганди здорового способу життя та занять спортом, йдеться в описі проекту. – Саме тому виникла ідея реконструкції спортивного майданчика Тернопільської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №3 з поглибленим вивченням іноземних мов ТМР, адже її реалізація надасть можливість проведення спортивно-масових заходів для вихованців школи, жителів Тернополя та Тернопільської області, забезпечить якість освітнього процесу у школі та вільний доступ до занять фізичною культурою і спортом».

Новий спортивний майданчик матиме декілька локацій. Будуть майданчики: для міні-футболу та баскетболу, для волейболу, бадмінтону та тенісу, для занять аеробікою, спортивними танцями, східними релаксаційними вправами. Зона відпочинку – напіввідкрита тераса на залізобетонних колонах для занять настільним тенісом та фізкультурними вправами під час перерв при несприятливих погодних умовах. Будуть облаштовані також трибуни для футбольного поля на 40 місць, трибуни для майданчика волейболу, бадмінтону та тенісу на 30 місць, місце для проведення урочистих подій та господарська зона. Територія спортивної зони буде озеленена декоративними деревами, кущами та квітниками.

Загальна вартість проекту становить 5 мільйонів 288 тисяч 370 гривень. Заплановано, що 80% цієї суми надійде із державного бюджету, а 20% – з бюджету Тернопільської громади.

Фото зі сторінки ТОДА у фейсбуці