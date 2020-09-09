Спалах коронавірусу виявили у Тернопільській ЗОШ №6. Наразі COVID-19 лабораторно підтверджено у чотирьох працівників. Однак ознаки хвороби — у шістнадцяти осіб.

Про це повідомив директор закладу Олександр Остапчук. Відтак навчання у школі призупинили.

Дистанційного навчання у школі не запроваджували, – повідомив у мережі Фейсбук Олександр Остапчук. Оскільки хворі вчителі не можуть проводити уроки.

“У нашій школі-ліцеї на сьогодні 16 працівників хворі. У чотирьох – COVID-19, у інших є запалення легень і температура. Ми готові заплатити будь-який штраф, лиш би всі були здорові і ходили на роботу і навчання. Просимо “щирих українців” не маніпулювати ситуацією, що склалася. Бо ми не вийшли на роботу не тому, що такі “хитрі” чи “завбачливі”. Ми навіть зараз дистанційно не можемо проводити заняття, бо вчителі на “лікарняних”. Але стан здоров’я колег, які захворіли до 1 вересня, покращився. Віримо, що всі вчителі переборють недуги”.

Додамо, найбільше випадків зараження коронавірусом серед вчителів зареєстрували у Монастириському районі. Там в одній із шкіл захворіло майже половина педагогів.

Софія Романська

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