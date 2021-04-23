В одній з тернопільських лікарень створять відділення для реабілітації хворих на COVID-19

Відділення для реабілітації хворих на COVID-19 створять в одній із тернопільських лікарень.

Про це повідомив на засіданні оперативного штабу боротьби з коронавірусом начальник міського відділу охорони здоров’я Василь Даньчак.

Наразі у Тернополі з коронавірусом бореться понад три тисячі хворих. 236 пацієнтів перебувають у лікувальних закладах міста з важкими та середніми формами хвороби.

«У громаді одужало вже більше 14 тис. осіб, на амбулаторному лікуванні – 3090 пацієнтів, на самоізоляції – 1340 осіб. У Тернопільській міській лікарні швидкої допомоги перебуває 77 хворих на COVID-19. 32 хворих – на кисневій підтримці через маску. 30 – на кисневому концентраторі. 2 людей підключених до апарату ШВЛ. У Тернопільській лікарні №2 – 66 хворих з COVID-19. 38 хворих – на кисневій підтримці через маску, 30 – на кисневому концентраторі. 3 пацієнтів підключених до апарату ШВЛ. У Тернопільській лікарні №3 – 84 хворих на коронавірус. 58 хворих – на кисневому концентраторі, 20 хворих – на кисневій підтримці через маску. 4 пацієнтів підключених до апарату ШВЛ. У дитячій лікарні – 9 хворих на COVID-19 (7 дітей, 2 дорослих). 10 пацієнтів у лікарні з підозрою. Передбачається відкриття в одній із міських лікарень відділення для реабілітації пацієнтів з постковідним синдромом», – зазначив Василь Даньчак.

За словами лікарів, у більшості людей, які перехворіли на COVID-19 спостерігається постковідний синдром. Такі пацієнти потребують реабілітації у медичному закладі.