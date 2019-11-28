Бути максимально уважними закликає відвідувачів кафетерію у 3-ій міській лікарні тернополянка. Адже купивши солодщів для хворого, ви можете серйозно зганьбитися.

За даними жінки, старші пацієнти вже навіть встигли наїстися хробаків. На доказ своєї емоційної розповіді жінка надіслала фото, пише 0352.ua.

«Купи печиво – м’ясо в подарок! В кафетерії Третьої міської клінічної лікарні купивши печиво в подарунок отримуєте сантиметрового хробака! І не одного! Один із пацієнтів похилого віку, перебуваючи на лікуванні в ТМКЛ #3 в кафетерії купив печиво. І просто не побачив хробаків! І не відомо скільки міг з’їсти! Наживатись на людях, які потрапили в лікарню! Серйозно? На десерт печиво з чистим білком!», – іронізує в своєму дописі наша читачка, яка попросила не вказувати її імені (редакції воно відоме).

Жінка намагалася розібратися в ситуації, однак стверджує, що відповідальних так і не знайшла.

«Люди бідкаються! Влада розводить руками! Кафетерій лише орендує приміщення в ТМКЛ #3. Але хто має контролювати якість продуктів? Хто має бути покараний в цій ситуації? Адміністрація лікарні каже, що кафетерій їм не підпорядковується. На стаціонарі перебуває не один десяток людей! Більшість – похилого віку. І розгледіти таке просто не можуть! Це дає якесь право продавати неякісний, зіпсований продукт і наживатись на тих, в кого і так вся пенсія йде на ліки? Хочеться вірити, що хоча б поширення в мережі не дасть темі затихнути. І будуть люди, які зможуть дати розголосу цій справі і вирішити це раз і на завжди», – сподівається жінка.