Вчора, 18 липня, міжфракційне депутатське об’єднання «Наша Кременеччина» подало до Кременецької міської ради проєкт рішення про заборону діяльності Української православної церкви (московського патріархату) на території Кременецької громади.

– Зареєструвала у Кременецькій міській раді звернення щодо заборони на території громади церков московського патріархату. Буде непросто, бо ті, хто збирають підписи, самі ж гальмують. В Україні все має бути Українське!, – повідомила депутат Кременецької міської ради з міжфракційного об’єднання «Наша Кременеччина» Зоя Карп’юк. Про це пише тижневик “Номер один“.

Нагадаємо, на кінець червня понад 15 тисяч жителів Тернопільщини підписалися, щоби підтримати законопроєкт про заборону діяльності Московського патріархату в Україні. Його авторка – народна депутатка Оксана Савчук.

На Тернопільщині від початку повномасштабної війни з Московського патріархату вийшли 15 громад. Про це розповів протоієрей Тернопільської єпархії Православної церкви України Володимир Зубілевич.