Тридцятиріччя з часу заснування відзначає цього року Тернопільська загальноосвітня школа №28.

Відзначення ювілею розтягнулося у часі. Так, у місті вже декілька тижнів на сіті-лайтах можна побачити соціальний проект присвячений школі – «Щасливий учитель». Відео-вітання для навчального закладу підготували відомі люди Тернопільщини та України. А 18 жовтня свято проходило у школі. З цього приводу учні влаштували бульбашкове шоу.

– Святкування 30-річчя у нас триває вже довший час, – розповіла Лілія Вавринів, директор 28 школи. – А 18 жовтня ми організували свято для школярів. Цього дня у нас уроки і перерви тривають по 30 хвилин, тож учні і навчаються, і мають можливість взяти участь у різних заходах. Наприклад, подивитися виставку станції юних техніків, робототехніки, спробувати себе у караоке і танцях. Також ми вирішили влаштувати шкільний рекорд – бульбашкове шоу. В обідню пору учні двох змін вийшли на шкільне подвір’я і наповнили його кольоровими бульбашками. Ми мали різні варіанти особливої події, але дійшли згоди, що бульбашкове шоу – це найлегше, найдешевше і найефектніше. В основі всіх наших ідей – це любов до дітей.

Фото Тернопільської міської ради