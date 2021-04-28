Медіастудію «ІnsideMedia» відкрили у тернопільській школі №4. Цей навчальний заклад першим у місті реалізував проект «Шкільного громадського бюджету».

У ці дні в школі відзначають 75 років з часу створення. І відкриття медіастудії стало найочікуванішим моментом святкувань. До участі у цій події запросили міського голову Сергія Надла та начальницю управління освіти і науки Ольгу Похиляк.

– У 2020 році ми стали першим містом в Україні, де стартував пілотний проект «Шкільний громадський бюджет», – зауважив Сергій Надал. – Він дає можливість учням зробити кращою свою школу та своє місто, а, разом з тим, шкільна молодь отримує навики фінансової грамотності. І ви перші, хто реалізували свій шкільний бюджет. Загалом у 2020 році в «Шкільному громадському бюджеті» взяли участь 23 тернопільські школи, а переможцями визначено 33 проекти. Учні ж вашої школи реалізували не просто споживацький проект, а започатковували нові сторінки шкільної історії, створивши прекрасний майданчик для розвитку і впровадження цікавих соціальних проєктів, як для освітнього закладу, так і для міста в цілому. Тож бажаю вашій медіастудії «ІnsideMedia» розвитку, нових цікавих ідей та гостей у телепрограмах.

Автором відкриття у школі медіастудії став десятикласник Тігран Залян.

– Це була не лише моя ідея, – сказав на відкритті Тігран Залян. – До неї приклали зусилля всі члени учнівського парламенту. У нас було три проекти, але ми одноголосно вибрали створення «ІnsideMedia», оскільки він найкраще підходив для розвитку школи та учнів.

На той момент у школи вже був сайт, сторінка в «Інстаграм», канал на «YouTube» і радіостудія «Smile.fm». Тож логічним продовженням стало створення ще й медіастудії. Нагадаємо, що кожна школа, яка взяла участь у «Шкільному громадському бюджеті» отримала з міського бюджету на реалізацію одного або декількох проектів понад 75 тисяч гривень. Для «ІnsideMedia» закупили фотокамеру, телесуфлер, стійку для телесуфлера, мікрофони, прожектори, банери та інше необхідне обладнання.

Першими гостями медіастудії і учасниками програми «Відверто про успіх» стали Сергій Надал та Ольга Похиляк. Ведуча програми Валерія попросила їх розповісти, яку б медіа-роль вони обрали для себе, якби під час їхнього навчання у школі діяла б така ж студія, і яку б програму вели. Сергій Надал відповів, що спробував би бути режисером, і вів би програму про те, яким може стати рідне місто у майбутньому. Ольга Похиляк сказала, що спробувала б себе у написанні сценаріїв, і вела б програму про життя школи і роботу вчителів.

Щодо діяльності першої учнівської медіастудії в місті, то окрім вже зазначеної, у ній планують випускати ще такі програми: «Learning Voice» – програма аудіоверсій відомих творів літератури різних жанрів; «Колесо» – програма історичного напрямку та пізнання глобальних соціальних, громадянських, економічних та світоглядних питань; «Секретні файли» – програма про життя учнів у школі та за її межами: лайфхаки, гумор, новини, здобутки, музика; «4 планета» – програма для учнів молодших класів про космос, підводні цікавинки, про здорове харчування, незвичні історії; «Демократична школа «Demo Version» – програми підтримки реформи правління, думки та позиції усіх сторін щодо розвитку школи.