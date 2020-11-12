Аудиторія-амфітеатр може з’явитися у Тернопільській спеціалізованій школі № 17 імені Володимира Вихруща з поглибленим вивченням іноземних мов.

У кінці жовтня представники школи зареєстрували петицію на сайті міської ради. На початок листопада її підтримали більше 300 осіб. А 11 листопада документ розглянули на черговому засіданні виконавчого комітету. На засіданні прийняли рішення, відповідно до якого управління освіти і науки спільно з 17-ою школою мають виготовити проектно-кошторисну документацію на створення у навчальному закладі суспільної локації «Аудиторія-амфітеатр під відкритим небом».

У петиції зазначено, що це буде відкритий простір для громадських активностей у внутрішньому дворику школи. Там проводитимуть уроки, лекції, збори, тренінги, семінари, конференції, дискусії, культурно-мистецькі заходи для громади. Також її можна буде використовувати як зону активного відпочинку на свіжому повітрі та проведення майстер-класів.

У рішенні виконкому прописано, що проект буде втілений у життя при виділенні коштів з бюджету громади.