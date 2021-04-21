За принципової позиції прокурора Теребовлянським районним судом визнано винними 8 депутатів однієї з селищних рад Теребовлянського району за ч. 1 ст. 172 -6 КУпАП у вчиненні правопорушень, пов’язаних з корупцією.

Встановлено, що депутати несвоєчасно подали на офіційний сайт Національного агентства з питань запобігання корупції щорічні декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2018-2020 роки та після припинення повноважень депутата, чим вчинили адміністративні правопорушення.

Теребовлянським районним судом винесено постанови про накладення на кожну винну особу адміністративного стягнення – штраф у розмірі 50 неподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Про це повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.