Військовослужбовець Національної гвардії, перебуваючи на чергуванні в Київському райсуді Одеси, вистрелив собі в голову.

Про це повідомляє інтернет-видання Думская з посиланням на прес-центр Південного оперативно-територіального об’єднання НГУ.

«Витрати на транспортування тіла на малу батьківщину (в Тернопіль, – ред.) і поховання бере на себе Національна гвардія України», – наголошується в повідомленні ОТО.

За даними видання, 20-річний солдат-строковик скоїв самогубство, залишивши передсмертну записку.