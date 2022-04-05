На Тернопільщині вже засіяли практично всі ділянки, які були визначені для різних видів культур. А зернових засіяли більше понад план на десять відсотків.

Про це під час брифінгу Ради оборони Тернопільської області розповів голова ТОВА Володимир Труш.

Як відзначають в облдержадміністрації, сьогодні основне завдання для Тернопільщини, як аграрної області, – забезпечити країну продовольством. Тож, прийняли рішення збільшити площі під посів продовольчих культур. Таким чином посівна площа по всіх категоріях господарств на Тернопільщині становитиме 841 тисячу гектарів, що на 300 гектарів більше, ніж минулого року.

Станом на 4 квітня в області вже засіяно ранні зернові та зернобобові культури. Яра пшениця займає 22,4 тисячі гектарів, що становить 110% до прогнозу у 20,3 тисячі гектарів. Ярий ячмінь посіяно на площі 68,5 тисячі гектарів, що становить 101% до прогнозу у 68,1 тисячі гектарів. Овес займає 5,6 тисячі гектарів або 102% від запланованого у 5,5 тисячі гектарів. Горох посіяли на площі 3,8 тисячі гектарів – це 100% до прогнозу.