14 нетверезих водіїв зупинили за одну ніч на Тернопільщині.

Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Володимир Труш. Автівки відправили на штрафмайданчик, за потреби деякі з них передадуть на фронт

На штрафмайданчиках області наразі перебуває 450 автомобілів. Як розповів Володимир Труш, їхніх власників зупинили через водіння у нетверезому стані.

«Нетверезі водії трапляються. За одну ніч зафіксовано 14 випадків зі 130-ої. Автомобілі забрали на штрафмайданчик, через 3 доби, якщо вони не потрібні армії, ми їх повернемо власнику. 17 або 34 тис штрафу – досить великі суми, щоб ризикувати. ДТП у нетверезому – мінімум 5 років позбавлення волі. Це рішення Верховного Суду. Людина, яка у нетверезому стані сідає за кермо, повинна це розуміти».

Додамо, попри воєнний стан на Тернопільщині щодня фіксують випадки кермування у нетверезому стані.