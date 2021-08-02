Тиждень підтримки грудного вигодовування розпочався на Тернопільщині. Протягом семи днів в області популяризуватимуть лактацію заради здоров’я діток.

«Тиждень підтримки грудного вигодовування» – це всесвітня акція. Її започаткували, щоб відновити втрачену традицію — годувати діток грудьми. За інформацією Всесвітньої організації охорони здоров’я, збільшення грудного вигодовування до універсального рівня може щорічно рятувати понад 800 000 життів дітей до 6 місяців.

Як зазначила лікар-педіатр Ольга Гуменюк, грудне молоко — ідеальне харчування для новонароджених і немовлят. “Грудне молоко дає немовлятам всі поживні речовини, необхідні для здорового розвитку, забезпечує і містить необхідні антитіла, які допомагають захистити немовлят від поширених дитячих хвороб, таких як діарея і пневмонія, а це дві основні причини дитячої смертності у всьому світі. Грудне вигодовування також приносить користь і матерям. Оскільки це природний метод контролю над народжуваністю, дає 98% захисту від небажаної вагітності в перші шість місяців після народження. Також лактація знижує ризик раку молочної залози і яєчників, діабету II типу і післяпологової депресії; серцево-судинних захворювань, остеопорозу, ревматоїдного артриту, пізніше настає менопауза”.

Додамо, «Тиждень підтримки грудного вигодовування» запровадили 1 серпня в 1990 році. Тоді прийнята Декларація про захист, заохочення та підтримку грудного вигодовування. Цю Декларацію підтримали 32 країни.