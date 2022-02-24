Із 23 лютого в Україні розпочався призов резервістів.

Як він відбуватиметься під час брифінгу в ТОДА розповів військовий комісар Тернопільського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, полковник Ігор Гусєв.

– Згідно Наказу головнокомандувача ЗСУ ми почали 23 лютого проводити оповіщення оперативного резерву першої черги визначених військових підрозділів, які укомплектовуються для штату воєнного часу, – повідомив Ігор Гусєв. – По Тернопільщині це близько 700 осіб. Упродовж двох діб ми будемо проводити оповіщення, наступні три доби відбуватиметься медичне обстеження резервістів, вивчення їх морально-ділових якостей. Після цього протягом двох діб доставлятимемо їх до визначених військових частин, які згідно нарядів нам визначило вище керівництво. Призову підлягають всі резервістів від 18 до 60 років, які проходили службу і звільнені з лав ЗСУ впродовж 2014-22 років. Вони всі приписані до своїх військових підрозділів, мають відповідне мобілізаційне розпорядження. Їм необхідно звертатися до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, які розташовані у колишніх районах і після оформлення прибувати до своїх військових частин.

Читайте також: Надзвичайний стан: що зміниться для мешканців Тернопільщини?

Ігор Гусєв також поінформував присутніх, що відомство працює у штатному режимі, на воєнний режим їх не переводили. У Терцентрі продовжують роботу по комплектуванню бригади територіальної оборони військовослужбовцями та резервістами. Також виконують завдання із комплектування інших військових структур контрактниками, офіцерами і солдатами-сержантами запасу.