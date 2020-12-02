В області передбачають снігопади та ожеледицю

Протягом доби на Тернопільщині ймовірні опади у вигляді снігу.

За прогнозами обласного гідрометеоцентру, температурні показники коливатимуться від нуля до кількох градусів тепла. Місцями дошкулятимуть пориви південно-східного вітру.

З 2 грудня у західному регіоні переважатиме волога погода. Як повідомила синоптик Наталка Діденко, до опадів приєднуватиметься налипання мокрого снігу, ожеледь.

«У більшості областей України на дорогах та тротуарах, ожеледиця. Температура повітря в Україні найближчої ночі передбачається 0-4 градуси морозу. Вдень вона становитиме від 2 морозу до 2 тепла. У другій половині тижня очікується невелике потепління».

Отже, уже з четверга у краї передбачають тенденцію до підвищення температурних показників. А поки зберігатиметься похмура, морозяна погода, місцями випадатиме невеликий сніг, що відповідає показникам, характерним першому місяцю зими.