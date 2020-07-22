На Тернопільщині взялися реформувати інтернатні заклади. Зокрема, у регіоні визначили шість інтернатів, які братимуть участь у першому етапі реформування.

В інтернатах області перебуває більше тисячі дітей. Реформа деінституалізації покликана запропонувати таким дітям родинне виховання. Як повідомив начальник Служби у справах дітей області Ростислав Дрозд, сформовано бази даних дітей, які перебувають у шести інтернатах та направлено їх у районні державні адміністрації.

«Тернопільська область належить до чотирьох регіонів України, де реалізовується пілотний проект. Завдання – зменшити кількість дітей в інтернатах, дати їм можливість для сімейного виховання. Тому наша мета – не закрити інтернатні заклади, а створити на їхній базі альтернативні варіанти. Зокрема, йдеться про створення будинків сімейного типу, прийомних, патронатних сімей. Для цього у нас вже проведено ряд навчальних семінарів для працівників служб у справах дітей, центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, об’єднаних територіальних громад».

Загалом, по Україні працює понад 750 дитячих інтернатів. Наша держава належить до переліку країн з найбільшою кількістю дітей, які виховуються в інтернатних закладах.

Національна стратегія реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на 2017-2026 роки передбачає, що діти мають виховуватися виключно в умовах сім’ї чи максимально наближених до сімейних. Це автоматично передбачає трансформацію системи будинків дитини.

Софія Романська