Рішенням Ради оборони Тернопільської області створили моніторингову групу, яка контролюватиме встановлення роздрібних цін на продукти харчування, ліки та паливо. До неї увійшли представники військової облдержадміністрації, Нацполіція, Держпродспоживслужба та Держлікслужба, представники органів місцевого самоврядування.

Про це під час брифінгу 10 березня повідомив голова Тернопільської обласної військової адміністрації Володимир Труш.

– Є Постанова Міністерства економіки, якою встановлюється середня ринкова ціна пального на той чи інший місяць, – пояснив Володимир Труш. – Вона змінюється кожні 10-15 днів, залежно від змін на ринку. На дизпаливо на сьогодні встановлена ціна 31 гривня, на бензин – 34. Але Постанова дозволяє додавати ціну в межах 7 гривень, тобто максимально дизпаливо може коштувати 38 гривень і 41 – бензин, тому прошу ставитися до цього адекватно. Ми також прийняли рішення щодо моніторингу цін на продукти харчування. Закликаємо всіх підприємців, щоб вони відкривалися. Прошу надавачів послуг громадського харчування не піднімати ціни. Розумію, що ціни зростають, але для цього ми створили механізм щодо утворення кооперативів, аграрних відділів, які забезпечуватимуть вас продуктами. Це не буде безкоштовно, а за помірну ціну для нашого регіону, щоб ви мали можливість використовувати наші локальні продукти.

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В області також діє заборона на продаж алкоголю. Але на засіданні Ради оборони вирішили дозволити продаж пива.

– У постанові Кабміну чітко вказано, що пиво – це слабоалкогольний напій, який містить менше 7% алкоголю, і він може продаватися, – прокоментував Володимир Труш. – По зверненню великих заводів «Опілля» та «Микулинецьке», і враховуючи те, що Хмельницька, Львівська та Івано-Франківська області дозволяють продаж пива, ми також дозволили реалізацію пива в наших магазинах. Та це не означає, що завтра буде дозволена реалізація всіх алкогольних напоїв.