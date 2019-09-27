Мамографічний кабінет запрацював при обласному онкологічному диспансері. Там обстежуватимуться жінки з нашого краю. Лікарі сподіваються, що нове обладнання допоможе на ранніх стадіях виявляти захворювання і лікувати їх.

У мамографічному кабінеті обласного онкодиспансеру щороку обстежується близько трьох тисяч жінок. Це необхідно заради профілактики та виявлення на ранніх стадіях онкологічних захворювань, – каже головний лікар онкологічного диспансеру Леонід Шкробот. “Ми виконуємо щороку близько 12 тисяч мамографій. Відтак мамографічне обстеження є основним інструментальним методом діагностики не лише злоякісних захворювань молочної залози, а й доброякісної патології. Ми радимо жінкам не зволікати з обстеженнями, це потрібно робити, щоб вчасно виявити захворювання, адже це надто важливо для успішного лікування».

Онкологічний диспансер отримав потужний цифровий мамографічний комплекс в якості благодійної допомоги від організацій «Радіологи без кордонів» і «Together for Ukraine»). Його орієнтовна вартість сягає 500 тис. доларів США.

Софія Романська