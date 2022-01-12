Директорів двох обласних навчальних закладів обрали під час засідань конкурсних комісій в обласній раді 11 січня. Цього дня відбулися конкурси на посаду директора Струсівського обласного мистецького ліцею та посаду директора Тернопільської спеціальної школи.

До участі у конкурсі на керівні посади у вказаних навчальних закладах було допущено по одному кандидату. Відповідно до Положення про конкурс, претендент має пройти випробування, яке складається з трьох етапів: перевірка кандидата на знання чинного законодавства України у сфері повної загальної середньої освіти шляхом письмового тестування, виконання ситуаційного завдання, публічна презентація перспективного розвитку навчального закладу.

На посаду директора Струсівського обласного мистецького ліцею претендувала педагог Оксана Бурега. За результатами усіх етапів випробування вона отримала 67 із 70 можливих балів: письмове тестування – 30 балів, письмове вирішення ситуаційного завдання – 18 балів, презентація розвитку закладу – 19 балів.

Оксана Бурега – вчитель української мови і літератури Струсівського ліцею. Із 2003 року обіймала посаду заступника директора з навчально-виховної роботи. Навчалася у Луцькому державному педагогічному інституті імені Лесі Українки.

На посаду директора Тернопільської спеціальної школи претендував депутат обласної ради Любомир Крупа. За результатами конкурсу із 70 можливих він набрав 66 балів: тестування – 29 балів, ситуаційне завдання – 19 балів, презентація – 18 балів.

Любомир Крупа за спеціальністю вчитель історії. Він навчався у Тернопільському державному педагогічному інституті на історичному факультеті. Закінчив аспірантуру у цьому ж університеті і в 2004 році став кандидатом історичних наук. З 2015 по 2020 рік був заступником голови Тернопільської обласної ради. У нинішньому складі депутатського корпусу входить до фракції політичної партії «За майбутнє» та постійної комісії з питань освіти, науки, молодіжної політики, фізичної культури і спорту.

Відповідно до Положення про конкурс на посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти — об’єкта спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Тернопільської області, конкурсна комісія має два дні на прийняття рішення про результати конкурсу і визначення переможця. Та зважаючи на те, що на посаду претендували тільки по одному кандидату і вони набрали високі бали, конкурсні комісії одразу ж визначили їх переможцями конкурсу. І Оксану Бурегу, і Любомира Крупу члени комісії підтримали одноголосно. Також комісії рекомендували голові обласної ради Михайлу Головку укласти з ними строковий трудовий договір терміном на 2 роки, оскільки вони вперше призначаються на посаду. Якщо через два роки до їхньої роботи не буде зауважень, то трудовий договір продовжать ще на чотири роки.