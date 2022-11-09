Конкурс на заміщення вакантної посади директора музейного комплексу «Лемківське село» завершився у Тернопільській обласній раді. Заява та документи для участі у ньому надішйли тільки від одного претендента – Віри Дудар. Саме вона з листопада 2017 року обіймала цю посаду.

На першому засіданні конкурсної комісії, яке відбулося 25 жовтня 2022 року, Віру Дудар допустили до участі в конкурсі. А на другому засіданні 3 листопада конкурсна комісія заслухала публічну презентацію проекту програми розвитку музейного комплексу «Лемківське село» на один і п’ять років від учасниці конкурсу, а також провела з нею співбесіду.

– У 2019 році ми перемогли з проектом «Лемко світ», який фінансується за кошти Державного фонду регіонального розвитку, – розповіла Віра Дудар. – Він передбачає будівництво нового приміщення музею на території комплексу «Лемківське село» та створення сучасного європейського скансену. Це будівництво вже реалізоване на 50%. Очікуємо перемоги і дофінансування цього проекту. Мрія до якої я йшла і йду – це наш скансен. Він матиме різні локації: фестивальну, де проходитиме міжнародний фестиваль лемків «Дзвони Лемківщини», автентичне село із садибами з господарством і майстрами та дитяча локація. Для останньої плануємо реалізувати проект «Лемко байка», який будемо подавати до Українського культурного фонду. Також мрію, що паралельно з нашим скансеном працюватиме лемківська школа, яка готуватиме в тому числі і лемківських музейників. Спільно з Монастириською міською радою, всеукраїнським товариством «Лемківщина» та Монастирською лемківською організацію вже два роки працюємо над відкриттям нашої школи.

Після співбесіди провели відкрите голосування і Віру Дудар визначили переможцем конкурсу на заміщення вакантної посади директора музейного комплексу «Лемківське село». Конкурсна комісія також рекомендувала голові облради Михайлу Головку до 21 листопада 2022 року призначити Віру Дудар на посаду директора музейного комплексу «Лемківське село» та укласти з нею контракт.