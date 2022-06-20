Напередодні Дня медичного працівника у КНП «Тернопільська обласна клінічна лікарня» ТОР відбулося відкриття сучасного відділення кардіохірургії та трансплантології.

Про це повідомив голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко.

– Переконаний, за допомогою нового обладнання, яке є у відділенні, наші високопрофесійні медики зможуть проводити надскладні, та вкрай необхідні для порятунку людей, операції. Ми, в свою чергу, пишаємося, що комунальні заклади охорони здоров’я Тернопільської обласної ради розвиваються, і у них надають якісну допомогу пацієнтам не лише з Тернопільщини, а й з усієї України, – каже Михайло Головко.

Очільник Тернопільської обласної ради також привітав працівників медичного закладу з професійним святом.

– У КНП «Тернопільська обласна клінічна лікарня» ТОР боряться за життя поранених українських Захисників. Медики лікарні вкладають душу в кожного пацієнта та з батьківською опікою приходять на допомогу кожному, – говорить Михайло Головко.– Нехай те добро, яке Ви віддаєте, повертається до Вас сторицею, шановні медики! Нехай у новому відділенні праця приносить ще більше задоволення Вам і користі суспільству!