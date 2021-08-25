Відійшла у вічність сестра-господиня приймального відділення обласної дитячої лікарні Оксана Яцина.

Про це повідомляють на сторінці лікувального закладу у ФБ.

“З глибоким сумом і невимовною скорботою повідомляємо, що на 46 році, після важкої хвороби, обірвалося життя прекрасної людини, нашої колеги Яцини Оксани Олегівни – сестри – господині приймального відділення.

Колектив нашої лікарні висловлює щирі співчуття рідним, близьким та усім хто її знав.

У цей скорботний час ми поділяємо Ваше горе, підтримуємо та сумуємо разом із Вами.

Світла пам’ять про Оксану Олегівну назавжди залишиться в наших серцях.

Вічна пам’ять…”, – ідеться у повідомленні.