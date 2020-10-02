Карантин вніс корективи у всі сфери нашого життя. Зміни та обмеження торкнулись і професійного свята бібліотекарів, яке відзначається щорічно 30 вересня.

Незвично і у новому форматі минуло свято в Тернопільській обласній бібліотеці для дітей. Цьогоріч було проведено рекордну кількість віртуальних виставок, мандрівок та відеопрезентацій, переглянути які можна на різноманітних інтернет платформах ­– від офіційного сайту книгозбірні і до мега популярного серед дітей та підлітків ресурсу TikTok.

У живому форматі, за участі представників з Тернополя та Тернопільського району, відбулась презентація кращих робіт та нагородження переможців Обласного творчого онлайн конкурсу «Моя домашня бібліотека». Захід відбувся за участі Анни Данилюк ­­– помічниці Почесної Консулки Угорщини в місті Тернопіль –Тетяни Чубак. За результатами роботи журі, було визначено 16 переможців і одна нагорода гран-прі, яка дісталась юному книголюбу з Великих Гаїв Марку Олеськіву.

Пам’ятні грамоти і призи від Почесного консульства Угорщини в місті Тернополі та Тернопільської обласної бібліотеки для дітей переможцям вручила директорка книгозбірні Надія Новіцька. Ознайомитись з роботами усіх учасників конкурсу можна на YouTube каналі бібліотеки, скориставшись таким посиланням: https://cutt.ly/OyXXnsy.

У маленькому гурті, але в теплій невимушеній атмосфері пройшов книжковий пікнік з чудовою тернопільською письменницею та поетесою – Ольгою Атаманчук . Під час заходу діти розгадували кросворд, в якому було закодоване слово «бібліотека», вправлялися у написанні власного вірша, виправляли вірші плутанки, розгадували загадки-вірші письменниці.

Завершальним акордом свята стала церемонія нагородження з нагоди Всеукраїнського дня бібліотек, яку разом із директоркою Надією Новіцькою очолила заступниця начальника управління, начальниця відділу культури, охорони культурної спадщини – Світлана Байталюк.

Щодо «віртуальної» решти заходів, то переглянути їх можна за наступними посиланнями: Відеопобачення «Місце зустрічі – бібліотеки світу»; Бібліоопитування «Будь-яка мрія згодиться»; Відеоподорож «Мандруємо бібліотекою»; Відеопрезентація «Сучасне слово проситься до тебе»; Віртуальна виставка творчих робіт «Творіння рук дитячих»; Проморолик «Твій мікровсесвіт – бібліотека».

Колектив бібліотеки дякує читачам, колегам, представникам влади і звичайним тернополянам за вітання з нагоди професійного свята! До зустрічі онлайн і наживо!

Уляна Пилипчук, редакторка Тернопільської обласної бібліотеки для дітей