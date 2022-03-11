Напруження, яке панує серед людей в зв’язку зі страшною несправедливою війною в Україні, не може не відображатися на дітях! Незважаючи на обставини ми маємо подарувати затишок, тепло і спокій нашим найменшим тернополянам і діткам з багатьох міст України, що зазнали бомбардувань ворога і стали переселенцями.

Тому, вже 10 днів у Тернопільській обласній бібліотеці для дітей працює Пункт допомоги переміщеним особам з дітьми із облаштованими комфортними ігровими зонами.

З метою психологічного розвантаження дітей бібліотекарі організовують голосні читання, прослуховування аудіоказок, перегляди мультфільмів на великому екрані, терапевтичні заняття з пісочної анімації, ігри за методикою М. Монтессорі, малювання на графічних планшетах, майстер-класи з робототехніки, активні ігри на кінект-майданчику. Крім того, волонтери проводять творчі майстер-класи, за потреби, з дітьми працюють психологи.

Також, у бібліотеці можна безкоштовно скористатися інтернетом, зарядити мобільні пристрої, зробити ксерокопії документів, почитати журнали, газети, отримати актуальну інформацію щодо контактів гарячих ліній для переселенців, тимчасового поселення біженців; безкоштовних благодійних магазинів для переселенців у м. Тернопіль, випити гарячого чаю та кави.

За час роботи Пункту допомоги до Тернопільської обласної бібліотеки для дітей завітали понад 500 відвідувачів, з яких 190 – переміщені особи.

Маленьких тернополян та гостей міста бібліотека чекає щодня з 10 до 16 години за адресою вул. Коперника, 17.

Деталі за тел.: (096) 096 79 92; (0352) 23 59 48.