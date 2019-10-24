За порушення вимог фінансового контролю посадовця одного з підрозділів Тернопільської обласної державної адміністрації притягнуто до адміністративної відповідальності.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Тернопільської області.

Працівниками поліції за погодженням прокуратури області складено протокол про вчинення держслужбовцем одного з підрозділів Тернопільської облдержадміністрації адміністративного правопорушення пов’язаного з корупцією, передбаченого ч.1 ст. 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Встановлено, що посадовцем несвоєчасно, без поважних причин, подано декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2017 рік.

За результатами розгляду судом протоколу за порушення вимог фінансового контролю винну особу притягнуто до відповідальності та накладено стягнення у вигляді штрафу в розмірі 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Окрім того, прокуратурою області внесено подання начальнику одного з підрозділів Тернопільської обласної державної адміністрації в порядку ч. 3 ст.65 Закону України «Про запобігання корупції», за результатами чого проводиться службове розслідування.