Тимчасове виконання обов’язків міністра освіти і науки України покладено на Юрія Полюховича.

Таке рішення ухвалене на засіданні уряду 10 березня, повідомляє Радіо Свобода з посиланням на міністерство.

«Дуже важливо, щоб діяв принцип неперервності влади. Для мене честь – виконувати обов’язки міністра. Я зроблю все від мене залежне, щоб міністерство працювало злагоджено і належно виконувало свої функції», – відзначив Полюхович.

Юрій Полюхович народився 1 листопада 1980 року в місті Костопіль Рівненської області.

Ступінь магістра з історії здобув 2003 року в Національному університеті «Києво-Могилянська академія». Протягом 2009–2012 років навчався в аспірантурі Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат історичних наук. Автор понад 40 наукових публікацій.

Упродовж 2014–2016 був науковим співробітником (постдокторантура) Університету штату Каліфорнія, Чіко (США). Працював також у Національному інституті антропології та історії (Мексика).

З 2014 до 2016 року був радником Міністра освіти і науки України на громадських засадах. З 2017 року очолює громадську організацію «Українська науково-дослідна фундація».

Вільно володіє англійською, іспанською та класичною чольті (мова ієрогліфічної писемності майя).

11 вересня 2019 року був призначений на посаду першого заступника міністра освіти і науки України Ганни Новосад. Роботу в МОН поєднує з викладанням у Національному університеті імені Тараса Шевченка магістерського курсу «Історія цивілізацій доколумбової Америки».