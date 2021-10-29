31 жовтня на Тернопільщині відбудуться позачергові вибори Теребовлянського міського голови та проміжні вибори депутатів Нагірянської сільської ради Чортківського району.

Зокрема, проміжні вибори депутатів Нагірянської сільської ради відбудуться в двох округах, до яких входять села Капустинці, Заболотівка, а також у селі Ягільниця, в яких має бути обрано по одному депутату сільської ради.

За даними ЦВК, для участі у виборах Теребовлянського міського голови було зареєстровано 5 кандидатів, серед них – четверо самовисуванців та один висуванець від політичної партії. Як повідомив директор центру суспільних досліджень «Поліс» Ігор Процик, враховуючи те, що у громаді зареєстровано 23 тисячі 181 виборці, буде застосовано мажоритарну виборчу систему відносної більшості. «Переможцем виборів стане той із кандидатів, який набере найбільшу кількість голосів виборців Теребовлянської міської територіальної громади. Тобто повторного голосування або так званого «другого туру» виборів міського голови в даному випадку не передбачено. А ось для участі у проміжних виборах депутатів Нагірянської сільської ради Чортківського району в двох виборчих округах було зареєстровано 6 кандидатів, по три кандидати в кожному з округів. На проміжних виборах депутатів Нагірянської сільської ради, зважаючи на те, що у даній сільській громаді зареєстровано 6 тисяч 975 виборців – буде застосована мажоритарна система відносної більшості в багатомандатних виборчих округах. Тобто у кожному із двох округів буде обрано по одному депутату сільської ради. Переможцем виборів буде той із кандидатів, який отримає найбільшу кількість голосів виборців на виборах в даних округах».

Додамо, 31 жовтня 2021 року загалом в Україні на повторних, проміжних та позачергових місцевих виборах будуть обирати 4 міських голів: Харківський міський голова, Теребовлянський міський голова (Тернопільська область), Комарнівський міський голова (Львівська область), Липовецький міський голова (Вінницька область), 2 селищних голів, 5 сільських голів, 32 депутатів міських рад, 9 депутатів селищних рад та 94 депутатів сільських рад.