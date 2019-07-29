У парку культури і відпочинку імені Т. Шевченка триває капітальний ремонт альтанки, що знаходиться поблизу Тернопільського замку.

Для проведення реконструкції цієї споруди на черговій сесії міської ради депутати спрямували понад 450 тис. грн.

За ці кошти комунальники уже здійснили демонтаж старої альтанки, і наразі виконують роботи з влаштування восьми буро-набивних свай для укріплення території, після чого тут облаштують нову кам’яну споруду.

Як повідомляє завідувач парку Михайло Лібер, дизайн нової альтанки буде таким, як і попередньої, що була споруджена тут ще в 70-х роках та вважалася однією з окрас Тернополя. Проте, через загрозу зсуву грунту, нову споруду розмістять на безпечнішій відстані від обриву, зокрема, ближче до скверу Яна Амора Тарнавського.

Роботи з реконструкції альтанки заплановано завершити до святкування Дня міста.