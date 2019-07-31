Під час засідання чергової сесії Тернопільської міської ради депутати підтримали внесення змін до бюджету громади на 2019 рік та, за рахунок збільшення дохідної частини, спрямували 2 млн. грн на проведення ремонтних робіт на Гаївському шляхопроводі.

«Від початку року з бюджету громади уже виділялося 5 млн. грн на реконструкцію цього мосту і тепер знову направлено 2 млн. грн. За ці кошти тут проводиться заміна інженерних мереж – електрокабелів, труб газопроводу та водопроводу. Це дуже масштабні роботи, вартість яких близько 10 млн. грн», – пояснює міський голова Сергій Надал.

Очільник Тернополя наголошує, що через Гаївський шляхопровід проходять міжнародні транспортні коридори, які мають стратегічне значення, тому фінансування реконструкції мосту повинне проводитися не лише за рахунок місцевих коштів, а й за державні гроші. Проте наразі коштів з державного бюджету не надходило, тому всі роботи фінансуються виключно з бюджету Тернопільської громади.

«Якщо у цьому році держава таки спрямує кошти на ремонтні роботи, то нам вдасться завершити ремонт проїжджої частини мосту ще до кінця року, – додає Сергій Надал. – Якщо такого фінансування не буде, а роботи і далі проводитимуться лише за рахунок коштів з місцевого бюджету, то цього року ми закінчимо лише будівництво однієї частини шляхопроводу, а уже наступного року продовжаться роботи на іншій частині».













