В лютому на Тернопільщині очікують “атаку вірусів”

30/01/2019 Розмір тексту:

На Тернопільщині більшає хворих на ГРВІ. В регіоні зареєстрували понад 3000 хворих, більшість з яких – діти. Проте випадків грипу на Тернопільщині наразі не виявлено.

Попри ріст захворюваності на ГРВІ, епідемії на Тернопільщині немає, – заспокоюють лікарі. Однак загалом прогнози епідеміологів невтішні, в лютому ймовірний інтенсивний ріст захворюваності. Відтак жителям краю радять подбати про імунізацію.

За словами лікаря-епідеміолога Марії Павельєвої, наразі проводити щеплення можна. Вакцинами аптеки забезпечені.

«Щепитися від грипу варто насамперед тим особам, які контактують з великою кількістю людей, а також особам, які належать до груп ризику: діти, літні люди. Вакцину можна придбати в аптеках області. Загалом це щеплення не є обов’язковим, але заради до того, щоб стовідсотково захистити себе від вірусів, то варто пройти його. Оскільки вакцинація – єдиний метод захисту від вірусів. Також варто подбати і про правильний раціон харчування, теплий одяг».

Як повідомили в обласному лабораторному центрі, цього року на Тернопільщині активні такі віруси: “A H1N1 “Мічіган”, вірус грипу A H3N3 “Сінгапур” і вірус грипу B “Колорадо”. Віруси грипу небезпечні наслідками, які можуть виявитися смертельними.

Софія Романська