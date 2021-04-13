За минулу добу медики Тернопільської обласної дитячої лікарні надавали допомогу трьом неповнолітнім дівчатам. Вони поступили до закладу з важким алкогольним отруєнням.

Про пацієнтів медики повідомили працівників поліції. Поліцейські з’ясували усі обставини. Як з’ясувалося, двоє підлітків 13 та 14 років прибули зі спеціалізованого навчального закладу, що в Чортківському районі. Вони розпивали спиртне у компанії дівчат-однолітків. Алкоголь, за попередніми даними, привезла з дому одна з учениць закладу. Вихователі під час вечірнього обходу виявили двох підопічних у стані сильного алкогольного сп’яніння та викликали швидку.

Ще одна 16 –річна юнка потрапила до реанімаційного відділення обласної дитячої лікарні з гуртожитку одного з училищ Тернополя. Там алкоголь розпивали теж самі дівчатка. Вечірка завершилася викликом швидкої.

За даними фактами працівники поліції розпочали перевірки. Винні будуть притягнуті до адміністративної відповідальності за статтею 178 Кодексу України про адміністративні правопорушення, що тягне за собою попередження або накладення штрафу від 1 до 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

За неповнолітніх, яким не виповнилось 16 років, відповідальність понесуть їх батьки та відповідальні особи за статтею 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення – невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей.