«Ternopil open cup» – відкриті змагання для велосипедистів організували в обласному центрі. Роверисти мірялися силами в Кутківецькому лісі.

У змаганнях взяли участь 53 учасники, серед них – професійні велосипедисти та аматори, – розповідає директор Тернопільського міського центру фізичного здоров’я населення Галина Федорович. Відтак для учасників підготували дві траси.

«Одна дистанція була протяжністю 9 кілометрів – для початківців у велоспорті, дистанція 27 кілометрів – для досвідчених велоспортсменів. Кожен учасник обирав собі дистанцію, залежно від рівня своєї підготовки. Але загалом траси пролягали лісовою місцевістю, тому велосипедистам доводилося долати ряд перешкод. Також у рамках проведення змагань відбулися дитячі велоперегони «Круті віражі» на короткі дистанції. На окремій локації діяла презентація і тест-драйв електро-велосипедів «ELEEK».

Додамо, такі змагання покликанні популяризувати велосипедний рух у Тернополі. У майбутньому турніри велосипедистів планують зробити традиційними.

Софія Романська