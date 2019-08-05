Слідчі Чортківського відділу поліції внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінальне провадження за фактом незаконного пересилання наркотичних засобів. Два згортки з невідомими речовинами були надіслані одному із засуджених.

До поліцейських надійшло повідомлення від чергового УВП №26 міста Чорткова про те, що одному з ув’язнених надійшла передача, і в печиві виявлено два підозрілих поліетиленових згортки.

Виїхавши на місце події, поліцейські встановили: пакунок був призначений 33-річному засудженому за наркозлочини, доставку здійснила кур’єрська служба, на передачі не було адреси відправника. У печиві були заховані два згортки в поліетиленових пакетах. В одному – подрібнена речовина зеленого кольору рослинного походження, схожа на марихуану, в іншому – порошкоподібна речовиною синього кольору, схожа на амфетамін.

Речові докази вилучено та направлено на експертизу. Поліцейські встановлюють особу відправника.