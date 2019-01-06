В клубі на Тернопільщині отруїлися шестеро людей

06/01/2019 0
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Інцидент стався 6 січня опівночі у селі Рай Бережанського району, в приміщенні місцевого будинку культури.

На місце події прибула оперативна група Бережанського районного відділу ДСНС, співробітники поліції, екстрена медична допомога та аварійна служба газу. Було встановлено, що в приміщенні будинку культури перебуває четверо осіб без свідомості.

За попередньою інформацією, група осіб, перебуваючи в приміщенні місцевого будинку культури, увімкнули газовий конвектор. У зв’язку з несправністю опалювального приладу продукти горіння потрапили в приміщення. Остаточні обставини події встановлюють працівники поліції.

Внаслідок події травмовано 6 осіб – 1998, 2000 та 2001 років народження, яких з діагнозом «Отруєння продуктами горіння» госпіталізовано до Бережанської центральної районної клінічної лікарні, повідомляють у ДСНС.

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