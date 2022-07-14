В кюветі опинилися більше десяти автомобілів: у злощасному місці на Тернопільщині – чергова ДТП. ФОТО

Ігнорування дорожніх знаків та перевищення швидкості – причина дорожньо-транспортних пригод у селі Кровінка на Теребовлянщині.

Від початку року в даному населеному пункті в кюветі опинилося вже більш як десять автівок. Всі автопригоди трапляються в одному й тому ж місці, зазначають у поліції.

За словами правоохоронців, вздовж дороги облаштована металева огорожа, а з обох боків повороту встановлені дорожні знаки, які вказують на крутий поворот та нагадують про зменшення швидкості. Проте водії ігнорують ці вказівники і як наслідок, не вписуються в поворот та з’їжджають з дороги.

Чергова аварія трапилася вранці, 13 липня. Водійка автомобіля Škoda не впоралася з кермуванням, з’їхала в кювет та зупинилася на території приватного господарства. Жінка отримала тілесні ушкодження.