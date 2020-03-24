Не вдалося врятувати життя 29-річного тернополянина Тараса Василишина, якому збирали кошти на лікування в Ізраїлі. У цій країні він відійшов у вічність.

Усім, хто допоміг фінансово спробувати лікування за кордоном, рідні висловлюють вдячність. Також просять допомогти попрощатись із ним – зібрати кошти на повернення тіла додому, повідомляє Терен.

– Щиро дякую усім небайдужим людям, які допомогали зібрати кошти на лікування Тараса в Ізраїлі, – пише Олександр Нірода. – Він відійшов на Святій Землі. Тому постало питання про повернення тіла додому, щоб дати рідним можливість попрощатися. То ж допоможімо сім’ї зібрати необхідну суму (4500 у.о).

Номер картки мами Тараса: 4149 4991 3211 7662 – Василишин Світлана Степанівна.