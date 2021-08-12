В Ізраїлі помер молодий чоловік з Тернопільщини: потрібні молитви і кошти

Трагічна подія сталася із нашим земляком у Ізраїлі: там обірвалося життя мешканця Бережан Володимира Циганенка.

Скорботну звістку про смерть чоловіка повідомили родичі померлого, зазначивши, що душа нашого співвітчизника потребує молитов, щоб здобути вічний спочинок.

Також його близькі звертаються до всіх небайдужих із проханням про фінансову допомоги, аби тіло українця можна було повернути на рідну землю. Про це пише 0352.ua.

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