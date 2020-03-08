У Павії (Італія), в місті Вогера загинула 12-річна українка, випавши з балкона, розташованого на другому поверсі будинку.

Про це повідомляють італійські ЗМІ, передає kriminal.tv.

Дівчинка померла на місці. Місцеві поліцейські з’ясували, що дівчинка була вдома одна. Швидку і поліцію викликали мешканці будинку, які почули шум удару у дворі, вийшли і побачили лежачого на асфальті дитини.

Відомо, що після падіння дівчинка ще дихала. Медики безуспішно намагалися зберегти їй життя, але вона померла від численних травм голови у відділенні швидкої допомоги. При цьому, факт можливого суїциду не виключається.