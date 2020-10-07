У травні цього року фермерське господарство «ГАДЗ» підписало договір з італійською компанією «Rossi» на поставку фруктопереобної лінії.

Вже цього тижня Петро Іванович Гадз відвідав Італію та оцінив процес виготовлення обладнання. Окрім цього, він підписав ще один контракт на другу чергу повністю автоматичнної лінії скляної фасовки від 20 грамм до 1 літри. З розрахунку 2 тонни на 100 грам, тобто 100 грамових склянок буде виходити 20 000 в годину. А також автоматизовану лінію дойпаку 250 Кг/год з розрахунку на 100 грамм продукту = 2500 пакетиків в годину, автоматизовану лінію упаковки у стаканчик 250 л/год. Це буде сік, пюре, джеми, а також дитяче харчування.

Петро Іванович пояснює, нова сучасна лінія дасть можливість отримувати продукти високої якості зі збереженням усіх вітамінів.

– Продукти зберігатимуть всі вітамінні, не будуть використовуватися жодні хімічні добавки чи концентрати, а також буде перероблятися органічна продукція. Я побачив два заводи компанії «Rossi» та обговорив технічні моменти. Усе на дуже високому рівні. Коли я підписував контракт, представники банку наголосили, що ця компанія – відповідальна, вона дуже дорожить своєю репутацією. Я задоволений співпрацею й повертаюся в Україну, – зазначив Петро Гадз.