У Неаполі внаслідок COVID-19 померла жителька Бережан Оксана Гулбан.

Про це повідомляють на сторінці Книга пам”яті померлих за кордоном українців у Фейсбуці.

“Просимо в небайдужих допомогти невтішному сину Ivan Hulban провести в останню путь свою матусю.

Пані Оксана Гулбан (1964-2021).

Померла в Неаполі.

Причина смерті – COVID-19.

Допомоги повернути тіло землячки в Україну, в рідне місто Бережани – 5457 0822 2121 2330 Іван Гулбан, Приватбанк.

Просимо щирої молитви за вічний спокій Р.Б.Оксани.

Вічная пам”ять”, – ідеться у дописі.

Аби доправити тіло жінки додому, потрібні кошти. Син померлої просить про допомогу.

“Друзі, друзі, колеги.

Рідко прошу когось про допомогу, але зараз ситуація, коли потрібна ваша допомога.

Моя мама померла. Померла від Covid-19, в Італії, щоб повернути матір в Україну – потрібні гроші.

Прошу, хто може допомогти, буду нереально вдячна.

Дуже хочеться попрощатися, і провести близьку мені людину в останню подорож Україною.

Номер картки Приватбанку:

5457082221212330

Дякую всім, і частіше кажіть, що любите своїх близьких”, – написав чоловік.