В Італії померла жінка з Тернопільщини: розшукують її родичів

В Італії померла жителька Чорткова Зоряна Баран.

Повідомлення про розшук родичів померлої українки з Тернопільщини Зоряни Баран розмістили у соцмережі, передає Галас.

За попередньою інформацією, померла не мала реєстрації в Італії. Родом жінка із Чорткова.

“Розшукуємо родичів, друзів, знайомих померлої в грудні 2022 року в Італії, в Regione Alto Adige громадянки України Зоряни Баран / Zoryana Baran, 1962 p/H. Відомо, що жінка зареєстрована в Україні в місті Чортків (Тернопільська область). В Італії не зареєстрована, напевно була біженка”, – йдеться у повідомленні.

Ймовірно, родичі загиблої проживають і в інших областях.